西鉄によると、21日午後5時27分ごろ、天神大牟田線大保 〜 小郡で架線トラブルが発生した。この影響で同6時48分現在、同線筑紫〜久留米で運行を見合わせている。運行区間においても列車遅れや運休が発生している。なお、甘木線については運行している。また、復旧作業を行うため同7時をめどに筑紫〜大善寺間と甘木線の運行を順次見合わせる。なお、復旧時間については作業開始から2時間を予定している。▶西鉄・運行情報