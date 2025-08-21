韓国の男性6人組「BOYNEXTDOOR」が21日、都内で日本2枚目のシングル「BOYLIFE」発売記念ショーケースを行った。「BOYLIFE」に収録されている、「IFeelGood（JapaneseVer.）」「NiceGuy（JapaneseVer.）」や、日本オリジナルの新曲「CountToLove」の3曲をパフォーマンス。ファンの大きなかけ声に乗って、息ぴったりのダンスを披露した。また、Q＆Aコーナーやダンスチャレンジなど、ファンとの距離を縮める企画