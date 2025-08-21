◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2025年8月21日エスコンF）オリックス・太田椋内野手がアクシデントに見舞われた。2回に西川の3ランが飛び出した直後の打席で、バーヘイゲンの3球目が右手付近に直撃した。バットを振りにいった中で剛球が当たったこともあり、若武者は苦悶の表情。トレーナーに付き添われながら自ら歩いてベンチ裏へ下がり、ほどなくして岸田監督が代走・大里を告げた。太田は5月18日の西武戦でも西