◇セ・リーグヤクルトー巨人（2025年8月21日神宮）ヤクルトの中村悠平捕手（35）が通算1000安打を達成した。球団捕手では大矢明彦、古田敦也に続き3人目。先頭で迎えた3回の第1打席。1ボールからの2球目、巨人・田中将の直球を左前にはじき返した。出場3試合ぶりの安打で通算1000安打を達成。一塁ベース上で記念ボードを掲げると、スタンドから大きな拍手が沸き起こった。1000安打は過去に325人が達成。球団捕手では