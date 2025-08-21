警視庁は２１日までに東京都渋谷区の繁華街で女性を風俗店に紹介するスカウト行為の見返りに暴力団に?みかじめ料?を支払ったとして、東京都暴力団排除条例違反の疑いで国内最大級スカウトグループ「ナチュラル」幹部らを逮捕した。警視庁によると、同条例違反の疑いで逮捕されたのは佐藤雄己容疑者と斎藤佑之容疑者、みかじめ料を受け取った暴力団の２次団体幹部を逮捕した。「佐藤容疑者らは一昨年７月に女性を風俗店に違法に