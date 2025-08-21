国内男子ゴルフツアー「ＩＳＰＳＨＡＮＤＡ夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」初日（２１日、北海道・ブルックスＣＣ＝パー７２）、ツアー通算２０勝の石川遼（ＣＡＳＩＯ）が８バーディー、ノーボギーの６４で回り、田中章太郎（国際スポーツ振興協会）とともに８アンダーで首位発進となった。インスタートの前半に５つ伸ばすと、後半は５番パー３で５０センチにつけるバーディーなどさらに３つ伸ばした。会心のラウ