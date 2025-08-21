俳優の三田村邦彦（７１）と伊吹吾郎（７９）が２１日、大阪市内でテレビ大阪の番組「おとな旅あるき旅」（毎週土曜・午後６時３０分＝関西ローカル）の８００回記念会見を行い、健康の秘訣を明かした。同番組は、２００９年１月）に放送を開始し、９月２０日に「放送８００回目」を迎える。旅人の三田村が訪れた先の土地を歩いてその風景や地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝えるおとなのための旅番組だ。時代劇