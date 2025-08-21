東京証券取引所は21日、沖縄県を代表するビールメーカーのオリオンビール（同県豊見城市）の上場を承認したと発表した。9月25日に東証プライム市場に上場する。オリオンビールは1957年に設立。2019年に野村ホールディングスと米投資ファンドのカーライル・グループの傘下に入り、上場を目指していた。県外での売り上げを拡大させる戦略を掲げている。