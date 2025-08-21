「ふるさとの光」発見プロジェクトの記者発表会＝21日午後、京都市下京区京都新聞社など西日本の地方紙6社は21日、地域の資源を「ふるさとの光」と位置付け、魅力を発信するプロジェクトの第5弾を発表した。今回の舞台は京都市で、オーバーツーリズム（観光公害）解消も狙い市中心部から少し離れた4エリア。国宝指定が決まった「琵琶湖疏水」や、里山風景が広がる「高野川と田畑の風景」など計16件の自然や文化を紹介した。4エ