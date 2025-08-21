村上市で軽乗用車が追突事故を起こし、運転していた32歳の母親が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。母親は車に子どもを乗せていました。 ■柏百花記者 「追突した車の前方部分が大きくへこみ、エアバックが飛び出ています。」 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、村上市に住む32歳の無職の母親です。警察によりますと20日午後6時前、村上市上助渕の県道で母親は酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いがもたれてい