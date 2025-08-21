経営再建中の日産自動車が売却を検討している横浜市の本社ビルについて、米投資ファンドのＫＫＲが買い手の有力候補となっていることが２１日、分かった。取引規模は約９００億円の見通し。日産は、国内外の７工場削減や２万人の人員削減にかかるリストラ費用に備え、手元資金を確保したい考えだ。関係者によると、日産が実施した入札でＫＫＲ傘下の資産運用会社ＫＪＲマネジメントが最も高い金額で応札したという。今後、詳細