ネオ昭和アーティストの阪田マリンが自身の担当するラジオ番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和に愛された動物たちを紹介しました。大人気のパンダ1950年代なかばの高度経済成長期から昭和後期にかけて、この時代には数多くの動物たちがブレイクしました。まずは、日本中が大いに盛り上がった、パンダ。1972年、日中国交正常化を記念して、中国から上野動物園（東京）にジャイアントパンダの「カンカン」と