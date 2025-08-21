政府がコメの増産や輸出拡大にかじをきる中、県内の農家からは戸惑いの声が上がっています。 18日に開かれた『稲作塾』。JAえちご中越の関係者が、若手農家にコメ作りの技術を教えました。 雨不足や渇水の影響が心配されますが、コシヒカリの生育状況は－ ■JAえちご中越農政企画課 山本雄一郎課長補佐 「この圃場(ほじょう)は、川からのポンプアップ、水があったと思われるので(渇水の)影響はなかったと思われます