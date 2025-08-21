7月6日夜、静岡県沼津市内にあるスーパーの駐車場で走行中の車と故意にぶつかり、示談金を請求して現金10万円を騙し取るいわゆる“当たり屋”行為をした疑いで、自称・ラッパーの男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、静岡県沼津市我入道一本松町に住む、自称・ラッパーの男（30）です。 警察によりますと、男は7月6日午後7時頃、静岡県沼津市内にあるスーパーの駐車場で、女