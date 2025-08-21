特集は新コーナー「かごしる！」です。県民にとってはおなじみのものや、当たり前なものの、謎や歴史を紐解きます。第一弾は、今年100周年を迎えた鹿児島の銘菓、ボンタンアメです。どのようにして作られるのか？そして今、全国で話題沸騰中のわけとは？長年愛されるボンタンアメの魅力に迫ります。(詳しくは動画をご覧ください)