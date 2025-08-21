天津市宝坻区で栽培されている天鷹トウガラシ。（天津＝新華社配信）【新華社天津8月21日】中国天津市はここ数年、宝坻（ほうてい）区新安鎮のトウガラシ産業、静海区王口鎮の「炒貨」（ローストナッツやいり豆類）産業、寧河区岳竜鎮のサツマイモ産業の振興に力を注いでいる。これら「小さな町の味覚」が山や海を越え、農村から世界の食卓へ羽ばたこうとしている。宝坻区の天鷹トウガラシは辛みが強く、香