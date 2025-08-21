＜気象予報士 坂本くるみアナウンサーによる解説＞ 【写真を見る】なぜ いきなり？台風の条件って？台風12号 今後の見通しを気象予報士が解説 今日21日午前、九州の西の海上で台風12号が発生し、午後5時過ぎに鹿児島県に上陸しました。 熊本県は明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。台風12号は現在、鹿児島県の日置市付近にあり、ゆっくりとした速さで東に進んでいます。県の南部はすでに風速15m以上の強風域に