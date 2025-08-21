熊本市は、中央区役所の保健こども課で釣り銭用に保管していた現金「つり銭準備金」を紛失したと明らかにしました。 【写真を見る】釣り銭紛失区役所窓口で窃盗事件か熊本 保健こども課によりますと、この現金は、経済支援を受けた「ひとり親家庭」が返済する際の釣り銭として準備しているものです。 普段は2万5000円を金庫に用意していますが、5月分の報告をするため6月3日に確認したところ7000円しかなく、1万8000円の不