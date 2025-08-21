木村知事が21日に訪れたのは八代市。12日に続き2度目の視察です。 しょうが農家の岡村敏男さんは山からの土砂崩れで畑が被害を受けました。30アールの畑は土砂が覆いかぶさり収穫ができない状態に…。収入は例年の7割ほどに減ったといいます。次に知事が視察したのはイグサ農家。切実な思いを訴えました。 ■イグサ農家・宮下優作さん「雨が降る前の元の状態に戻ればですね。本当に(畳を)残していけるように」■熊本県