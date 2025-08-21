タレントの新谷あやかが、念願の舞台・みずほペイペイドームでマウンドに立った。9日のソフトバンク対日本ハム戦で行われたセレモニアルピッチ。足を高く上げる力強いフォームから、ノーバウンドでボールを投じると、スタンドから大きなどよめきが広がった。球速は91キロだったが、本人にとっては夢そのものの瞬間だった。 この日を振り返り、新谷はインスタグラムで心境をつづった。幼いころから抱いて