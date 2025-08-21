「eスポーツ」で健康づくりに取り組みます。コンピューターゲームを通して、お年寄りと子どもたちが交流を深める催しが、石川県輪島市で開かれました。 「ドン、ドン、ドンドンドンドン」みなさんが挑戦しているのは、人気のリズムゲーム「太鼓の達人」。eスポーツを通じて、認知症の発症リスクを軽減しようと、石川県が開いた取り組みです。 地域のこどもたちも参加した21日の催しでは