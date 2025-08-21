大雨警報が、垂水市に発表されました。 枕崎市、指宿市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市に発表されている、大雨洪水暴風警報は、継続中です。 鹿児島市に発表されている、大雨洪水警報は、継続中です。 薩摩川内市甑島に発表されている、大雨暴風警報は、継続中です。 姶良市、三島村に発表されている、大雨警報は、継続中です。 ・ ・ ・