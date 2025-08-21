【モデルプレス＝2025/08/21】女優でモデルのトリンドル玲奈が21日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】トリンドル玲奈、胸元開き衣装姿がセクシー◆トリンドル玲奈、美デコルテ際立つ衣装姿公開トリンドルは「衣装かわいすぎて、秋冬服絶対何かゲットしたい」とコメントし、胸元が開いた衣装から美しいデコルテをのぞかせたショットを複数枚公開。「ブーツもかわいかった