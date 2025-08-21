【モデルプレス＝2025/08/21】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が8月21日、都内にてJP 2nd Single『BOYLIFE』（8月20日発売）のリリースを記念したショーケースを開催。ミュージックビデオに出演した俳優の板垣李光人に嫉妬する場面があった。【写真】BOYNEXTDOOR日本ショーケースでMV衣装ステージ初着用◆BOYNEXTDOOR、板垣李光人に嫉妬？同EPのタイトル曲『Count To Love』のミュージックビデオに出演し