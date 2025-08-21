佐伯駅 JR九州は2024年度の鉄道の利用状況を公表しました。大分県内では日豊本線の佐伯から延岡までの区間が7年連続でいわゆる赤字路線となっています。 ◆JR九州 古宮洋二社長「佐伯、延岡については、ここ10年ぐらい県境を越える客の動きが減ってきていると見ている」 JR九州は20日鉄道の利用状況を公表、1日の平均利用者が2000人に満たない区間が発表されました。 大分駅 県内では、日豊本線の佐伯か