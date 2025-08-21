台風12号の接近に伴い、県内の交通に乱れが出ています。 （記者）「在来線止まり、タクシーに長蛇の列」 九州新幹線は午後6時に運転を再開しました。JRで運転を見合わせているのは ▼鹿児島本線の川内と鹿児島中央の間。 ▼指宿枕崎線の鹿児島中央と山川の間。 ▼日豊本線の国分と西都城の間。 ▼肥薩線の隼人と吉松の間は霧島・姶良集中豪雨の影響で運転見合わせが続いています。 ▼肥薩おれんじ鉄道の川内と薩摩大