レギュラー出演するニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」で、メイプル超合金の安藤なつが相方カズレーザーと女優・二階堂ふみの結婚について語った。入籍数日前、カズから「今日夜空いてますか？入籍します。ご挨拶いいですか？」というLINEが届き、思わず「最高！」と返事。相手の名前は聞かず、当日を迎えた。 10日当日は「二階堂で予約してます」と告げられたが、まさか二階堂ふみ本人とは気づか