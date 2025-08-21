愛知県豊田市の「猿投温泉 癒しの宿 金泉閣」が、2025年10月20日(月)に増室、ラウンジを新設してリニューアルオープン！ 猿投温泉 癒しの宿 金泉閣  所在地： 愛知県豊田市加納町馬道通21＜「猿投温泉 癒しの宿 金泉閣」 概要＞総収容人数：70名総客室数：全17部屋客室タイプ：・ロイヤルスイート(半露天風呂付き) 1室・ジュニアスイート(半露天風呂付き) 2室・ラグジュアリー(半露天風呂付き) 1室・コ