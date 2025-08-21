今月8日の豪雨災害からまもなく2週間。大きな被害を受けた霧島市福山町の今を取材してきました。 （記者）「先日の大雨で大きな被害を出した霧島市福山町の湊川です。懸命な復旧作業も続けられている中、きょうの雨で川はまた茶色く濁ってしまいました。下流には先日落ちてしまった橋がまだそのまま残っています」 今月8日の大雨では霧島市福山町の湊川があふれ、周辺に大きな被害が出ました。湊川は土砂がたまったままで、近く