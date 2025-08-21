韓国で観客動員数初登場第1位を獲得した映画『君の声を聴かせて』(9月26日公開)のコメント動画が、公開された。映画『君の声を聴かせて』2009年に公開され、台湾で大ヒットを記録した映画『聴説』を韓国でリメイクした『Hear Me : Our Summer』が、邦題『君の声を聴かせて』として日本公開。誰もが経験する恋のときめきと、人生の葛藤を、手話のコミュニケーションを通じて描いた感動作となっている。昨年11月に韓国で行われた同作