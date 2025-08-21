台風の雨雲はあす22日の夕方にかけて断続的にかかりそうです。 まず、現在の警報を確認しておきましょう。この時間は、大雨洪水警報が薩摩地方の広い範囲に出されています。甑島、姶良市には大雨警報が出されています。 そして、土砂災害警戒情報も、薩摩地方の広い範囲に出されています。引き続き、厳重に警戒してください。 台風12号のポイントをまとめました。まず、とにかく動きがゆっくりだということです。そうなりますと