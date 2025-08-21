天気予報で活用されている気象衛星「ひまわり9号」ですが、その後継機「ひまわり10号」の運用開始時期について、気象庁が1年後ろ倒しにする方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。現在運用中の「ひまわり9号」が2029年度に設計上の寿命を迎えるため、気象庁は、後継機となる「ひまわり10号」の製作を進めています。「ひまわり10号」は2028年度に打ち上げを行い、次の年度に運用を開始する予定でしたが、気象庁は製作の