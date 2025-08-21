台風12号は21日、午後5時ごろ九州に上陸しました。 22日にかけて局地的に雷を伴った大雨となるおそれがあり警戒が必要です。 進路予想図 台風12号は午後5時の推定では鹿児島県の西をゆっくりとした速度で東に進んでいました。中心の気圧は1002ヘクトパスカル中心付近の最大風速は18メートルとなっています。 台風はさきほど鹿児島県に上陸し県内に最も近づくのは22日の昼すぎと見られています。 県内へ