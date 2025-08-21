9月13日に初戦を迎える世界バレー（フィリピン）に向け、バレーボールの男子日本代表が21日、都内で合宿を再開した。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー代表メンバーは17日まで鹿児島・薩摩川内市で合宿を行い、オフを挟み都内で再び合宿を行った。20分ほどウォーミングアップをして体を温めた後、ゲーム形式を中心に約1時間半、時折笑顔も見せリラックスした様子で練習に取り組んだ。