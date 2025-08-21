【MLB】カブス 4−3 ブリュワーズ（8月20日・日本時間21日／シカゴ）【映像】封印解除？誠也、“気迫のヘッスラ”敢行（実際の様子）カブスの鈴木誠也外野手が「3番・DH」で先発出場。ブリュワーズ戦で今季4個目となる盗塁を成功させた。その際に見せた気迫のヘッドスライディングが反響を呼んでいる。6回表、カブスの攻撃は1死一塁の場面であった。3番・DHで先発出場していた鈴木は、続くピート・クルーアームストロング外野