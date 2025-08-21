映画『侍タイムスリッパー』でアカデミー賞最優秀作品賞を受賞した安田淳一が原案を手がけたオーディオドラマ『田毎の月が沈む』が、8月23日夜10時からNHK-FM『FMシアター』枠で放送される。【写真27枚】新ヒロイン・伊藤沙莉ら…豪華キャストを一挙紹介！同作は、安田監督自身の体験をもとに構想されたドラマ。舞台は新潟の山間部にある広大な棚田（たなだ）で、赤字経営や後継者不足によって荒廃が進む現実を背景に、米作り