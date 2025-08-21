（台北中央社）21日午後4時37分ごろ、南部・嘉義県を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは10.4キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.1と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝南部・高雄市、台南市、嘉義県▽震度3＝中部・雲林県、南部・嘉義市▽震度2＝中部・彰化県、南投県、南部・屏東県、東部・花蓮県、台東県、離島・澎湖県▽震度1＝中部・台中市。（編集：羅友辰）