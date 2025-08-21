8月13日に東海道新幹線の線路脇で発見された新幹線の部品についてJR東海は落下した原因は取付金具の閉め忘れだったと発表しました。これは8月13日に東海道新幹線の車両の床下機器を保護するための「側カウル」と呼ばれる部品が1枚付いていないことが発覚し掛川駅から静岡駅間の上り線線路脇で発見されたものです。落下した「側カウル」は横60センチ、縦80センチ、厚さ7センチ、重さはおよそ8.5キロで、この部品の落下によるけが人