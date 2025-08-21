（台北中央社）行政院院会（閣議）は21日、2026年度中央政府予算案を決定した。防衛予算には国内総生産（GDP）比で3.32％に相当する9495億台湾元（約4兆5900億円）を計上した。歳入は今年度比3025億元（約1兆4641億円）減の2兆8623億元（約13兆8570億円）で、歳出は3兆350億元（約14兆540億円）。債務の償還を合わせると、借り入れが必要な金額は2992億元（約1兆4480億円）となる。特別予算の1008億元（約4879億円）を加えると、40