2026年3月14日、15日にAichi Sky Expoにて開催されるパンク／ラウドフェス『RUMBLE×JAG 2026』の、第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：【画像】パンク／ラウドフェス『RUMBLE×JAG 2026』第1弾出演アーティスト＆フライヤー） 今回発表となったのは、10-FEET、Age Factory、Paledusk、SHANKの4組。今後も続報を随時公開予定とのことだ。 本イベントは、RAD ENTERTAINMENTとJAILHOUSEのタッ