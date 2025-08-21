初の1000円台となるのでしょうか、大分県内の最低賃金について審議会の審議が続いています。 21日は4回目の話し合いが行われましたが、合意には至りませんでした。 最低賃金について審議会 県内の最低賃金は現在時給954円で全国平均の1055円と比べるとおよそ100円の差があります。 厚生労働省は2025年度の県内の引き上げ目安を、64円としていてこの通りになれば、大分の最低賃金は初めて1000円を超えることにな