◇セ・リーグヤクルトー巨人（2025年8月21日神宮）球界最年長のヤクルト・石川雅規投手（45）が21日、巨人戦（神宮）に先発登板。2回6失点で降板し、神宮単独最多92勝はお預けとなった。7日の前回登板に続き、今季2度目の巨人・田中将との投げ合い。舞台を東京ドームから本拠地に移し、神宮単独最多勝利記録更新に向けて腕を振った。初回2死一塁、岡本に左翼線への適時二塁打を許し、先制点を献上。2回にもリチャード