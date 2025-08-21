消費者庁は、日本マクドナルドに対し、転売目的の大量購入や食品廃棄が問題になっている「ハッピーセット」について販売方法などの改善要望を出したことを明らかにしました。日本マクドナルドの「ハッピーセット」を巡っては、景品のおもちゃやカードなどの転売を目的とした大量購入や、食品の廃棄などが問題となっていました。これを受けて、消費者庁の堀井長官は21日の会見で、日本マクドナルドに対し、食品ロスにつながらないよ