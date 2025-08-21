年金制度に対して「給付が少ない」「満足できない」という声をよく耳にします。実際、生活情報サイトAll Aboutの【年金に関するエピソード募集】をもとにした記事でも、退職した会社員の方から、そのようなコメントが寄せられているのが多く見られます。しかし、本当に厚生年金保険は役に立たない制度なのでしょうか？ ここでは、自分で資産を運用して年金をつくる「自分年金」との比較を通じて、厚生年金保険の実力を見ていきます