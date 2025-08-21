今夏にベルギーのアンデルレヒトからシント＝トロイデン（STVV）に加入した後藤啓介が移籍の舞台裏を明かした。191センチのストライカーは2024年１月にジュビロ磐田からのアンデルレヒトに期限付き移籍。同年末には完全移籍に切り替えて今年１月にトップチームデビューを果たした。今季はアンデルレヒトで公式戦メンバー外が続いていたなか、８月にSTVVへ期限付き移籍。17日に行なわれたベルギーリーグの第４節でラ・ルビエ