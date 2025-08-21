ファミリーマートは、大谷翔平選手をアンバサダーに起用したおむすびの販売が好調だ。3月のキャンペーン期間中は同カテゴリーの売上が前年比2割増をマークした。8月26日から新テレビCM「シンおむすび二刀流、発表。」篇を放映し、おにぎり専門店「ぼんご」と肉の老舗「柿安」が監修した新商品も発売。投打の二刀流が復活してますます活躍する大谷選手とともに、さらなる盛り上がりを図っていく。21日に発表会を開催。3月に始動した