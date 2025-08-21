秋の大祭「長崎くんち」まで、1か月半。 くんちの魅力を紹介する資料展が、長崎市で始まりました。 船大工町の根曳が着用した衣装に、本石灰町の長采の衣装などが並びます。 長崎市歴史民俗資料館で始まった「くんち資料展」。 会場には、長崎くんちにまつわる55点の資料が展示されています。 （長崎市歴史民俗資料館 倉田 法子 学芸員） 「本番を楽しんでほしいので、今年の踊町の協力のもと、手ぬぐい