京都サンガF.C.のDF福田心之助が、日本テレビ系列で放送されたサッカー専門番組「オフ・ザ・ピッチ」にVTR出演。愛車やドライブについて語った。 豊富な運動量が武器の25歳SBのマイカーは、ドイツの有名自動車メーカー・ポルシェのスポーツカーであるマカン。昨年の12月に納車された新車を福田は「ちょっとかわいらしい感じが気に入っています」と紹介する。購入のきっかけは、家族の希望を叶えるためでもあったという