8日の記録的な大雨で深刻な被害を受けた霧島市では、復旧作業が続く中、台風による雨が再び市民を襲っています。午後4時には避難指示が発令されました。山下酒店の池田かおり代表は「これ以上被害が大きくならないよう、できることから取り組みたい」と語りました。（詳しくは動画をご覧ください）