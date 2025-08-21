2025年８月21日、桐蔭横浜大のDF関富貫太（19歳）が2028シーズンより横浜F・マリノスに加入内定。同時に、Jリーグ特別指定選手として認定された。2005年10月23日生まれの関富は日体大柏高、柏レイソルU−18を経て、桐蔭横浜大に入学。2025年にはU−22日本代表に選出された実績があり、若くして国際舞台でのプレー経験も積んでいる。神奈川県出身で、「自分が人生で初めてサッカー観戦をしたのが日産スタジアムでの横浜F・マ